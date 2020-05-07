DÜZCE İş bulma vaadiyle para ve cep telefonlarını gasbetti

İş bulma vaadiyle para ve cep telefonlarını gasbettiDÜZCE'de, iki ayrı olayda Afganistan uyruklu 3 kişiyi iş bulma vaadiyle kandırıp paralarını ve cep telefonlarını gasbeden F.G. yakalandı.