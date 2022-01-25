Düzce ile Zonguldak'ta sokak ve yaban hayvanları unutulmadı - Haberler
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Düzce ile Zonguldak'ta sokak ve yaban hayvanları unutulmadı

Düzce ile Zonguldak'ta sokak ve yaban hayvanları unutulmadı
AA / Ömer Ürer - Haberler | Güncel

Düzce ve Zonguldak'ta kış aylarında yiyecek bulmakta zorlanan sokak ve yaban hayvanları için besleme çalışması yapıldı.

ZONGULDAK (AA) - Düzce ve Zonguldak'ta kış aylarında yiyecek bulmakta zorlanan sokak ve yaban hayvanları için besleme çalışması yapıldı.

Doğa Koruma Ve Milli Parklar Düzce Şube Müdürlüğü ekipleri, yaban hayvanları için ormanlık arazilere 1,5 ton yonca ve besi yemi bıraktı.

Ekiplerin besleme çalışmasının kış sezonu boyunca devam edeceği belirtildi.

Zonguldak'ta da İl Emniyet Müdürlüğü Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Şube Müdürlüğü ekipleri, kış şartlarında yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanları için kent merkezinde belirli noktalara kuru mama ve su bıraktı.

AA / Ömer Ürer - Son Dakika Haberleri

Doğa Koruma ve Milli Parklar, Zonguldak, Düzce, Güncel, Haber

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