Düzce İl Sağlık Müdürü Yılmaz'dan yeni yoğun bakım ünitesinde inceleme
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Düzce İl Sağlık Müdürü Yılmaz'dan yeni yoğun bakım ünitesinde inceleme

Anadolu Ajansı / Cem Ali Kuş - Haberler | Güncel
Düzce İl Sağlık Müdürü Yılmaz'dan yeni yoğun bakım ünitesinde inceleme

Düzce İl Sağlık Müdürü Yasin Yılmaz, Atatürk Devlet Hastanesinde yeni hizmete giren yoğun bakım ünitesini inceledi.

Düzce İl Sağlık Müdürü Yasin Yılmaz, Atatürk Devlet Hastanesinde yeni hizmete giren yoğun bakım ünitesini inceledi.

Yetkililerden bilgi alan Yılmaz, yaptığı açıklamada, Atatürk Devlet Hastanesi'nde 3 çeşit yoğun bakım ünitesi olduğunu belirterek, "16 yataklı 1. basamak, 36 yataklı 2. basamak, salgın sebebiyle oluşturulan 22 yataklı yeni geçici yetişkin yoğun bakım ünitesi dahil 29 yataklı 3. basamak yoğun bakım ünitelerimiz bulunmaktadır." dedi.

Yılmaz, incelemenin ardından hastaneden ayrıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cem Ali Kuş

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