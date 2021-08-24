Düzce İl Jandarma Komutanı Naci Akkaş oldu
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Düzce İl Jandarma Komutanı Naci Akkaş oldu

Düzce İl Jandarma Komutanı Naci Akkaş oldu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle Karaman'a atanan Düzce İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Mustafa Çetinkaya'nın yerine, Bilecik Jandarma Eğitim Komutan Yardımcısı Jandarma Kıdemli Albay Naci Akkaş getirildi.

Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle Karaman'a atanan Düzce İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Mustafa Çetinkaya'nın yerine, Bilecik Jandarma Eğitim Komutan Yardımcısı Jandarma Kıdemli Albay Naci Akkaş getirildi.

Resmi gazetede yayımlanan karara göre, 2018 yılından bu yana Düzce'de görev yapan Jandarma Kıdemli Albay Mustafa Çetinkaya Karaman İl Jandarma Komutanı olarak atandı. Düzce İl Jandarma Komutanlığı görevine ise Bilecik Jandarma Eğitim Komutan Yardımcısı Jandarma Kıdemli Albay Naci Akkaş getirildi. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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