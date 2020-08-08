Düzce il genelinde yüzlerce iş yerine korona denetimi
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Düzce il genelinde yüzlerce iş yerine korona denetimi

Düzce il genelinde yüzlerce iş yerine korona denetimi 4 firmaya 8 bin lira idari para cezası kesildi Düzce'de firmalar korona virüs denetimden geçer not aldı Ülke genelinde geçtiğimiz günlerde yapılan "Sağlığımız için Hepimiz" için sloganı ile gerçekleştirilen denetimlerde Düzce'deki...

08.08.2020 13:41 | Son Güncelleme: 08.08.2020 13:49

Düzce il genelinde yüzlerce iş yerine korona denetimi

4 firmaya 8 bin lira idari para cezası kesildi

Düzce'de firmalar korona virüs denetimden geçer not aldı

DÜZCE - Ülke genelinde geçtiğimiz günlerde yapılan "Sağlığımız için Hepimiz" için sloganı ile gerçekleştirilen denetimlerde Düzce'deki firmalar denetimlerden geçer not aldı. Yaklaşık bin 800 işletmenin denetlendiği Düzce'de 4 firma 8 bin lira idari para cezası aldı.

Ülke genelinde eş zamanlı ilgili kurumlarla koordineli olarak korona virüs salgınının yayılmasını engellemek için geçtiğimiz günlerde Sağlığımız için Hepimiz için sloganı ile denetim gerçekleştirildi. Düzce Valisi Cevdet Atay ile birlikte İl Emniyet Müdürü Mehmet Ali Akkaplan ile İl Jandarma Alay Komutanı Albay Mustafa Çetinkaya'nın da katıldığı denetimlerde il genelinde yüzlerce iş yeri denetlendi. İl genelinde bulunan Berber/Kuaför ve Güzellik salonlarında, Kahvehane ve Kıraathanelerde, İnternet ve oyun salonlarında, Lokanta, restoran ve kafelerde, alış veriş merkezinde yer alan iş yerlerinde, pazar yerinde, hamam, sauna, spor merkezleri, sahil bantları ve piknik alanları, konaklama tesisler, çay bahçeleri, dernek lokalleri ve nikah ile düğün salonlarında denetimler yapıldı. Yaklaşık bin 800 işletmenin denetlendiği Düzce'de 2 firmaya 6 bin 300 lira idari para cezası kesildi.

Toplu taşımada tüm tedbirler alındı

Düzce İl Emniyet Müdürlüğü ile Düzce İl Jandarma Alay Komutanlığı ekipleri trafik yönünde gerçekleştirdiği denetimlerde ticari taksiler ve durakları, şehirlerarası otobüs terminali ve toplu taşıma araçlarında da denetimler yapıldı. Yapılan denetimlerde 2 toplu taşıma firmasına 2 bin 540 lira idari para cezası kesildi.

Düzce'de yapılan denetimlerde bin 800 işletme ve bin 200 aracın denetimlerinde sadece 4 firmaya idari para cezası kesilirken, diğer firmalarda herhangi bir sıkıntının olmaması nedeni ile firmalar denetimden geçer not aldı.

Düzce il genelinde yüzlerce iş yerine korona denetimi

Kaynak: İHA

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