'İhtiyar Delikanlılar', Kafkas otantik müziğini yaşatıyor

DÜZCE'de yaşları 60 ile 70 arasında değişen Kafkas kökenlilerden oluşan 'İhtiyar Delikanlılar' grubu bölgeye özel otantik müziği ve oyunları yaşatmak için çalışıyor.

DÜZCE'de yaşları 60 ile 70 arasında değişen Kafkas kökenlilerden oluşan 'İhtiyar Delikanlılar' grubu bölgeye özel otantik müziği ve oyunları yaşatmak için çalışıyor. Ellerine aldıkları tahta parçaları ve armonika ile ritim tutan grup üyeleri, yaptıkları müziğin 'Somut Olmayan Kültürel Miras Taşıyıcıları' listesine alınmasını sağladı.

Düzce'de yaşayan Abhaz ve Çerkezler uzun yıllardır kendi kültürlerine ait müzik ve oyunları yaşatabilmek için çaba harcıyor. Bu çerçevede yaşları 60 ile 70 arası değişen ve kendilerine 'İhtiyar Delikanlılar' adını veren 15 kişilik grup, sadece tahta parçaları, armonika ve söyledikleri 'varada' adı verilen şarkılarla kültürlerine ait müzikleri ve oyunları yaşatmaya çalışıyor. Uzun yıllardır yaşatılmaya çalışılan kültürel müzik ve oyunu çalıp oynayanlar Kültür ve Turizm Bakanlığı'na yapılan başvurularla 'Somut Olmayan Kültürel Miras Taşıyıcıları' listesine alındı. Böylelikle çalınan müzikler ile oyunlar gelecek nesillere aktarılabilecek.

BÜTÜN DİLLER, KÜLTÜRLER YAŞAMALI'İhtiyar Delikanlılar gurubunun kurucusu ve solisti Aykut Kap, "Sürgün tarihinden sonra bizimle birlikte buraya gelen dedelerimizin getirdiği bu oyun ve müzik devam ettiriliyor. Mızıka olmadan, armonika olmadan o tarihlerde bile tahta ve sopayla söylenen varada ile bir ritim yakalanır ve bununla ayak hareketleri uyumlu olan bir kadın ve bir erkek tarafından oynanan oyundur. Apsuva koşara, Abhaz diliyle söylendiğinde veya Adige dilinde ise 'leperüj' denir. Ayak üstü oyun anlamına gelir. Biz bunu yaşatmak içinde çocukluğumuzdan bu yana cemiyetlerde, düğünlerde yada eğlencelerde sürekli oynarız. Ekibin yaş ortalaması hemen hemen 70. Bu anlamda da 15 yıl önce grubumuz isimlendirildi. 'İhtiyar Delikanlılar' denildi. Bu ekipte olanlar hem kültürümüzü yaşatma hem de kendini motive etmek için ekipte yer alıyor. Kültürün yaşaması için Kültür Bakanlığı'na başvurumuz vardı kabul edildi. Somut Olmayan Kültürel Miras Taşıyıcısı unvanı aldık. Bizim hedefimiz UNESCO'nun listesine girebilmek. Kültürel anlamda bir marka olursak bu ebediyen yaşayacak demektir. Dünya'daki bütün diller ve kültürler yaşamalı bunun yanında bizim kültürümüzde yaşamalı" dedi. 'SADECE TAHTA PARÇALARI VE ARMONİKA KULLANILIYOR' Kültürel oyunda müziğin ortaya çıkması için sadece tahta parçaları ve armonika kullanıldığını dile getiren Kap, "Enstürman olarak ana ensütrmanımız tahta ve sopadır. Adige dilinde 'peçek' denir. Abhaz dilinde de 'ahualaba' denir. Birde bunun yanında varada söyleriz. Ona uygun söylediğimiz kelimeler oyun oynayan kadını ve erkeği motive eder. Yanında da 100 yıldan fazladır var olan armonikalar vardır. Grubumuz 15 kişiden oluşuyor. 10 erkek 5 kadından oluşuyor. Fazlası bizim motivasyonumuzu ve ritmimizi bozabilir çünkü kontrol altında olması zorlaşıyor" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Tezcan SOLMAZ