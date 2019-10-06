Düzce İGM üyelerinden Düzcespor'a destek

06.10.2019 10:01

DÜZCE(İHA) – Türkiye Spor Toto 3. Lig 2. grupta mücadele eden Düzcespor'a Düzce İl Genel Meclis üyeleri kombine alarak destek oldular.



3 lig ikinci gurupta mücadele eden Düzcespor'a İGM'den destek geldi. Düzce İl Genel Meclis Başkanı Çiğdem Günal ve İl Genel Meclis Üyeleri Düzcespor kombine bileti alarak takımın yanında olduklarını ifade gösterdiler. Günal "Kampanyaya destek veriyoruz. Tüm hemşerilerimizden destek bekliyoruz" dedi. - DÜZCE

Kaynak: İHA