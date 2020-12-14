Düzce için kuvvetli yağış uyarısı

Düzce'de gece yarısından itibaren kuvvetli yağış bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıya göre, Düzce çevrelerinde görülen yağışların bu gece yarısından itibaren etkisini artırarak kuvvetli olması öngörülüyor.

Sel, su baskını, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Enes Duran