DÜZCE Huzurevi sakinleri için Ankara havası oynadılar Huzurevi sakinleri için Ankara havası oynadılarDÜZCE Muharrem Sancaklı Huzurevi'nde görevli personeller koronavirüs salgını nedeniyle dışarı çıkamayan huzurevi sakinleri için Ankara havası oynadı.

Huzurevi sakinleri için Ankara havası oynadılar DÜZCE Muharrem Sancaklı Huzurevi'nde görevli personeller koronavirüs salgını nedeniyle dışarı çıkamayan huzurevi sakinleri için Ankara havası oynadı. Koronavirüs salgını nedeniyle 65 yaş üstünün dışarı çıkması kısıtlanınca Düzce Muharrem Sancaklı Huzurevi sakinleri de yasağa uymaya başladı. Ramazan ayının da girmesi ile huzurevinde zaman zaman sıkılmaya başladıklarını dile getiren yaşlılar için huzurevinde görevli güvenlik görevlileri, temizlik ve hasta bakıcı ile sağlık personeli, Ankara havası oynayarak yaşlılara keyifli zamanlar yaşatmaya çalıştı. Ankara havasını duyan yaşlılar balkonlardan personelin gösterisini izlerken eğlendi. Kaynak: DHA