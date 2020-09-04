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DÜZCE Hortum sahilde şemsiyeleri uçurdu

Hortum sahilde şemsiyeleri uçurduDÜZCE'nin Akçakoca ilçesinde denizde oluşan hortum, sahile kadar gelerek şemsiyeleri uçurdu.

04.09.2020 21:24 | Son Güncelleme: 04.09.2020 21:29

Hortum sahilde şemsiyeleri uçurdu

DÜZCE'nin Akçakoca ilçesinde denizde oluşan hortum, sahile kadar gelerek şemsiyeleri uçurdu. Sahil kenarında bekleyen vatandaşlar, cep telefonu kamerasıyla hortumun ilerleyişini görüntüledi. Düzce'de son 1 haftadır mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıkları yerini aniden soğuk ve yağışlı havaya bıraktı. Karadeniz'de ise fırtına etkili oldu. Akçakoca ilçesi Tahirli Köyü'nde deniz kenarında bekleyen vatandaşlar, denizde oluşan hortumu anbean görüntüledi. Denizde oluşan hortum hızlı bir şekilde sahil bandına kadar geldi ve sahildeki şemsiyeleri uçurarak kayboldu. Vatandaşlar o anları cep telefonun kayıt ederken, heyecanlı bir şekilde yaşananları anlattı.

DÜZCE Hortum sahilde şemsiyeleri uçurdu

Kaynak: DHA

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