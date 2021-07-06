Düzce heyetinden Soylu ve Pakdemirli'ye ziyaret
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Düzce heyetinden Soylu ve Pakdemirli'ye ziyaret

Düzce heyetinden Soylu ve Pakdemirli'ye ziyaret
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

DÜZCE(İHA) – Düzce heyeti Ankara'da İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yu ardından ise Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'yi ziyaret etti.

DÜZCE(İHA) – Düzce heyeti Ankara'da İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yu ardından ise Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'yi ziyaret etti.

Düzce Valisi Cevdet Atay, Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı ve Düzce Milletvekili Ayşe Keşir, Düzce Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Şahin'den oluşan heyet Ankara'da çeşitli ziyaretler gerçekleştirdiler. Heyet ilk olarak İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ardından ise Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'yi ziyaret etti. Gerçekleştirilen ziyaretlerde Düzce'de yapılan yatırımlar ve projeler hakkında görüşmeler yapıldı. - DÜZCE

Düzce heyetinden Soylu ve Pakdemirli'ye ziyaret

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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