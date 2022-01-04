Düzce heliporta kavuştu - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Düzce heliporta kavuştu

Düzce heliporta kavuştu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel

Düzce'de özellikle yoğun bakım hastalarının nakillerinde ambulans helikopterler için yapılan pist, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü kayıtlarına alındı.

DÜZCE (İHA) - Düzce'de özellikle yoğun bakım hastalarının nakillerinde ambulans helikopterler için yapılan pist, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü kayıtlarına alındı. Artık Düzce'nin de resmi kayıtlı helikopter pisti oldu.

Düzce'de yoğun bakım hastalarının nakilleri sırasında yaşanan olumsuzlukların önüne geçmek ve helikopterlerin hastaneye yakın yere inişinin sağlanması için Sağlık Müdürü Dr. Yasin Yılmaz'ın girişimleriyle özel idare ekipleri tarafından yapılan helikopter pisti tamamlanarak, faaliyete geçti. Pistin yapımı ile birlikte hastaneden helikopter ambulansa hastaların sorunsuz taşınması ve hastaların nakilleri çok daha çabuk yapılması sağlanacak.

Atatürk Devlet Hastanesi kampüsü içerisinde acil hasta nakil hizmetlerinde kullanılmak üzere ambulans helikopter için 625 metrekarelik acil iniş-kalkış alanına sahip pistin kullanımı için yapılan başvuru da, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'nün resmi sitesinde de yayınlandı. - DÜZCE

Düzce heliporta kavuştu

Düzce heliporta kavuştu

Düzce heliporta kavuştu

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title