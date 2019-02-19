Düzce Hastanede 'Hal Hatır' Ekibi İş Başında

Düzce İl Sağlık Müdürlüğü, Atatürk Devlet Hastanesi ve Akçakoca Devlet Hastanesi'nde 'Hal Hatır' ekibi adı altında bir ekip kurdu. Ekip her gün hem hasta ve hasta yakınlarının durumu soruyor hem de yaptıkları anketlerle hastanenin eksiklikleri ile pozitif yanlarını belirliyor.

Düzce İl Sağlık Müdürü Dr. Yasin Yılmaz, Akçakoca ve Atatürk Devlet Hastanesi'nde 'Hal Hatır' ekibi adı altında bir ekip kurdu. Ekip her sabah yatan hasta servisindeki hastalar ve hasta yakınlarının durumlarını soruyor. Ayrıca aynı ekip hastanelerin doktor, hemşire, güvenlik, kat hizmetlisi, yatak çarşafı, yemek ve yastık kılıfına kadar memnuniyet anketi yapıyor.

Çalışmayla ilgili olarak bilgiler veren Düzce İl Sağlık Müdürü Dr. Yasin Yılmaz, Hal hatır ekibini Düzce İl Sağlık Müdürlüğü olarak kurduk. Kuruluş amaçlarımızın en büyük nedenlerinden biri hasta ziyaretinde bulunmak, insanların gönlünü almak, hal hatır sormak tarihten bu yana en önemli konulardan bir tanesidir. Bizde hastalarımızı misafirimiz olarak görüyoruz. Düzce Sağlık Müdürlüğü'ne bağlı Akçakoca ve Düzce Devlet Hastanesi'nde özverili arkadaşlarımızdan ekip kurduk. Yatan bütün hastalarımızı geziyoruz. Onların hem durumlarını soruyoruz, hem moral veriyoruz, onun yanında kendi eksiklerimizle ilgili olarak bilgiler alıyoruz. Bu olayların neticesinde anketler yapıp, hastanemizdeki eksikliklerimizi tespit edeceğiz, pozitif taraflarımızı da belirleyip buna göre projeler başlatacağız. dedi.

Kaynak: DHA