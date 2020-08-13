DÜZCE Hamile eşinin canı çekince tezgahtan karpuz alıp, notla birlikte para bıraktı
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DÜZCE Hamile eşinin canı çekince tezgahtan karpuz alıp, notla birlikte para bıraktı

Hamile eşinin canı çekince tezgahtan karpuz alıp, notla birlikte para bıraktıDÜZCE'nin Gölyaka ilçesinde bahçesinde yetiştirdiği karpuzları yol kenarındaki tezgahta satan İrfan Hatip, sabah tezgahının başına geldiğinde bulduğu notla duygulandı.

13.08.2020 16:08 | Son Güncelleme: 13.08.2020 16:14

Hamile eşinin canı çekince tezgahtan karpuz alıp, notla birlikte para bıraktı

DÜZCE'nin Gölyaka ilçesinde bahçesinde yetiştirdiği karpuzları yol kenarındaki tezgahta satan İrfan Hatip, sabah tezgahının başına geldiğinde bulduğu notla duygulandı. Gece açık olan tezgahtan hamile olan eşinin canı çektiği için karpuz alan bir gurbetçi, helallik istediği bir not ile 20 lira para bıraktı.

Gölyaka ilçesi Şaziye Köyü mevkiinde bahçesinde yetiştirdiği karpuzları yol kenarına kurduğu tezgahta satan İrfan Hatip, tezgahı gece açık bırakarak evine gitti. Sabah tezgahının başına gelen İrfan Hatip, bir not ile bırakılan 20 lirayı görünce duygulandı. Notta, 'Biz gurbetçiyiz. Gece geri dönerken karpuz tezgahını gördük. Eşimin canı gebe olduğu için çok karpuz istedi. Karpuzlardan bir tanesini aldık. Ancak kimse olmadığı için bu parayı bıraktık. Umarız yeterlidir. Değilse hakkınızı helal edin.' yazdığı görüldü.

İrfan Hatip gurbetçinin davranışının kendisini çok mutlu ettiğini belirterek, 'Sabah tezgahıma geldim. Tezgahım 24 saat açıktır. Bazen burada kalıyorum ama genel olarak evime gidiyorum. Sabah baktığımda bir not buldum. Notun üzerine de bir miktar para koymuşlar. Bir gurbetçimiz gece dönerken hanımının hamile olması nedeniyle karpuz canı istemiş, tezgahımdan bir karpuz almış. Bir not yazmış ve 1 miktar para iliştirmiş. Bu beni çok mutlu etti. Helal olsun kendisine. İster ücretli ister ücretsiz olsun helal olsun.' dedi.

Gurbetçinin yolu düşerse kendisini misafir etmek istediğini ifade eden İrfan Hatip, 'Tezgahım 24 saat açık. Herkesin canı istediği kadar karpuz yeme hakkı var. Bana bu ninemden vasiyettir. İyi insanlarımız hala varlar. Toplumumuza iyi davrandıkça karşılığını görüyoruz. Parayı okuduğum ve çok beğendiğim bir roman var onun içine koyacağım, harcamayacağım. Belki bir gün o gurbetçimizin yolu düşer ve tezgahımıza uğrar. Kendisini misafir etmeyi düşünüyorum.' diye konuştu.

DÜZCE Hamile eşinin canı çekince tezgahtan karpuz alıp, notla birlikte para bıraktı

Kaynak: DHA

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