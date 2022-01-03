Şehir güne sisle uyandı - Haberler
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Şehir güne sisle uyandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Şehir güne sisle uyandıDÜZCE Düzce güne sisli hava ile uyandı.

DÜZCE (İHA) - Şehir güne sisle uyandı

DÜZCE Düzce güne sisli hava ile uyandı. Sabah saatlerinden itibaren etkili olan sis nedeniyle güneş kayboldu.

Düzce sabah saatlerinden itibaren yoğun sisisin etkisinde kaldı. Özellikle kent merkezinden geçen Asar Deresi'nde yoğun sis nedeniyle kartpostallık görüntüler oluştu. Şehir içi trafiğinde ise araçlar sis farlarını açarak ilerleyebildi. Hava sıcaklığının 2 dereceye kadar düştüğü şehirde, vatandaşlar iş yerlerine gitmekte zorlandı. Güvercin sürüleri ise sis nedeniyle elektrik teline tünediler.

Yetkililer özellikle yoğun sisin yaşandığı kent merkezinde sürücülerin farlarını açarak trafikte ilerlemelerini ve trafik kurallarına uymalarının trafik güvenliği açısından önemli olduğunu dile getirdiler.

Şehir güne sisle uyandı

Şehir güne sisle uyandı

Şehir güne sisle uyandı

Şehir güne sisle uyandı

Şehir güne sisle uyandı

Şehir güne sisle uyandı

Şehir güne sisle uyandı

İhlas Haber Ajansı / Selçuk Akyol - Son Dakika Haberleri

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