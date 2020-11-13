Düzce güne sisle uyandı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Düzce güne sisle uyandı

13.11.2020 11:47 | Son Güncelleme: 13.11.2020 11:52
Düzce güne sisle uyandı

Düzce'de sabah saatlerinde başlayan sis etkili oldu.

Düzce'de sabah saatlerinde başlayan sis etkili oldu. Şehir merkezini etkisi altına alan sis nedeniyle görüş mesafesi düştü.

Düzce'de sabah saatlerinde başlayan sis özellikle şehir merkezinde etkili oldu. Sis nedeniyle görüş mesafesi düşerken yayalar ve araç sürücüleri ilerlemekte zorluk yaşadı. Trafik ekipleri ise sürücüleri görüş mesafesinin düşmesi nedeniyle uyararak, hız limitlerine uymaları, farlarını yakmaları konusunda uyarılarda bulundular. - DÜZCE

Düzce güne sisle uyandı
Düzce güne sisle uyandı
Düzce güne sisle uyandı
Düzce güne sisle uyandı
Düzce güne sisle uyandı
Düzce güne sisle uyandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

İlgili Haberler

Düzce Belediye Başkanı Özlü'den '12 Kasım 1999 Düzce Depremi' mesajı
Düzce Belediye Başkanı Özlü'den "12 Kasım 1999 Düzce Depremi" mesajı
Düzce depreminde yitirilenlerin acıları unutulmuyor - DÜZCE
Düzce depreminde yitirilenlerin acıları unutulmuyor - DÜZCE
Düzce depreminde yakınlarını kaybedenlerin acıları İzmir depremiyle tazelendi - DÜZCE
Düzce depreminde yakınlarını kaybedenlerin acıları İzmir depremiyle tazelendi - DÜZCE
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Gündem Özgür Özel Kamala Harris Vladimir Putin Berat Albayrak Mustafa Varank
Magazin Berk Oktay Acun Ilıcalı Demet Akalın Hazar Ergüçlü
Spor Falcao Okan Buruk Caner Erkin Eddie Newton Mustafa Cengiz
Daha Fazla Ölü Türk Kaza Medya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Düzce güne sisle uyandı - Düzce
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 13.11.2020 11:52:52. #1.14#
title