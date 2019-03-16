Düzce Görme Engelli Bakkal 49 Yıldır Esnaflık Yapıyor

Düzce'nin Gölyaka ilçesi Güzeldere Köyü'nde 49 yıldır bakkallık yapan görme engelli Kemal Şen (63), veresiye alışverişleri ses kayıt cihazıyla tutuyor. Kemal Şen, kendisine verilen paraları tanıyor ve para üstünü eksiksiz veriyor.

Gölyaka Güzeldere Köyü'nde 6 yaşında geçirdiği kaza sonra görme yeteneğini kaybeden ve görme engelli olan 7 çocuk babası Kemal Şen, köyde açtığı 'Şen Bakkal' isimli iş yerini işletiyor. Kendisine gelen müşterileri güler yüzle karşılayan Kemal Şen, veresiye alışverişleri cep telefonuna ses ile kaydediyor. Özellikle yaz mevsiminde Güzeldere Şelalesi'ne çıkan günübirlik tatilciler mutlaka bakkal Kemal Şen'e uğrayarak alışveriş yapıyor.

Zaman zaman art niyetli bazı insanların az para verip çok para üstü istemesine karşın yeteneklerini geliştiren Kemal Şen, paralara dokunarak miktarını da biliyor ve para üstünü tam olarak veriyor.

Bakkallık mesleğine başlaması hakkında bilgiler veren Kemal Şen, Ben 6 yaşındayken bir kaza sonucu görme yeteneğimi kaybettim. 1970 yılında çanta usulü bakkalcılığa başladım. 80 yılından itibaren resmi kayıtlı oldum. Bana bir zorluğu yok. Bu durumumu kötüye kullanmak isteyenler var. Mesela 10 lira diye 5 lira veriyor ve paranın üstünü istiyorlar. Azcık bir uyanık olmasak paranın üstünü geri vermemiz gerekiyor. Paraları tanıyorum. Ama bu sır açıklayamam. Veresiye eskisi kadar olmuyor ama veresiye isteyen olursa benim bir cihazım var ona kayıt ediyorum. Köyüm gayet iyi davranıyor. Yoldan gelip geçen tatilciler merak ettikleri için geliyorlar. Çok memnun oluyorlar. Bu yaşta kimseye muhtaç olmadan çalışıyorum. dedi.

Kemal Şen'in eşi Ayfer Şen (50) ise eşinin dışarıya muhtaç olmamasından dolayı mutlu olduklarını dile getirerek, Gayet memnunuz. Eşim evi idare etmeye çalışıyor. Bazen peşin bazen veresiye satış yapıyor. Müşteri çok olduğu zaman bende yardımcı olmaya çalışıyorum. İdare edip gidiyoruz. Allah'a şükür dışarıya başkasına muhtaç değiliz. Herkes memnun. 1992 yılında evlendik. O zamandan bu zamana geçiniyoruz. diye konuştu.

Kaynak: DHA