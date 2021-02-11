Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürü Yazıcı'ya ziyaret
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürü Yazıcı'ya ziyaret

11.02.2021 12:33 | Son Güncelleme: 11.02.2021 12:36
Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürü Yazıcı'ya ziyaret

Wushu milli sporcusu Yağızhan Mustafa Ödemiş, Gençlik ve Spor İl Müdürü İsa Yazıcı'yı ziyaret etti.

Wushu milli sporcusu Yağızhan Mustafa Ödemiş, Gençlik ve Spor İl Müdürü İsa Yazıcı'yı ziyaret etti.

Müdürlükten yapılan açıklamada, milli sporcu Ödemiş'in Wushu il temsilcisi ve antrenörü Ayşegül Ödemiş'le Gençlik ve Spor İl Müdürü İsa Yazıcı'yı makamında ziyaret ettiği belirtildi.

Ziyarette görüş alışverişinde bulunulduğu kaydedilerek, İl Müdürü Yazıcı'nın son yıllarda katıldığı her turnuvada Düzce'ye başarı getiren ve kupalarla dönen Yağızhan Mustafa Ödemiş'e hediye takdim ettiği kaydedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yavuz Emrah Sever

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Faik Öztrak Osman Kavala Mustafa Şentop Numan Kurtulmuş Temel Karamollaoğlu
Magazin Sibel Can Cem Yılmaz Burcu Biricik İbrahim Tatlıses
Spor Ömer Ali Sergen Yalçın Abdullah Avcı Aykut Kocaman Tolga Ciğerci
Tüm Haberler Türk Uzay Milli İntihar
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürü Yazıcı'ya ziyaret - Spor Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 11.2.2021 12:40:01. #1.16#
title