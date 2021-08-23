Düzce Gazeteciler Cemiyeti görev dağılımını yaptı

Düzce Gazeteciler Cemiyeti yapılan olağan kongre sonrası seçilen yeni yönetim kurulu ilk toplantısını yaptı.

Düzce Gazeteciler Cemiyeti yapılan olağan kongre sonrası seçilen yeni yönetim kurulu ilk toplantısını yaptı. Toplantıda yönetim kurulu görev dağılımı yapılırken birçok projede masaya yatırıldı. Yapılan yönetim kurulu toplantısında cemiyetin yeni yönetim yeri de belirlendi.

Düzce Gazeteciler Cemiyeti'nin 6 Ağustos 2021 tarihinde yapılan olağan kongresinin ardından seçilen yeni yönetim kurulu ilk toplantısını gerçekleştirdi. Yapılan yönetim kurulu toplantısında görev dağılımı yapıldı. Buna göre; Başkan Erol Tayhan, Başkan yardımcıları Nevzat Cingirt, Tezcan Solmaz ve Hüseyin Deniz Gez, Medya ve Halkla İlişkilerden Sorumlu Başkan Yardımcılığına Selçuk Akyol, Genel sekreterliğe ise Cihat Tutkun getirildi.

Ayrıca toplantıda birçok yeni proje de masaya yatırıldı. Düzce Gazeteciler Cemiyeti ve Düzce'deki gazeteciler için birçok yeniliğin görüşüldüğü toplantı sonrası açıklama yapan Düzce Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Erol Tayhan; "Düzce Gazeteciler Cemiyeti kendini ispat etmiş ve Türkiye Gazeteciler Cemiyetinde söz sahibi ve oy atma yetkisine sahip bir cemiyettir. Düzce'yi temsil ediyoruz ve Gazeteci arkadaşlarımızı koruyoruz ve kolluyoruz. İlk olarak yeni ofisimizi tutuyoruz. Yeni dönemde projelerimiz var ve bunları kamuoyu ile paylaşacağız "dedi. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı