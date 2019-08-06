DÜZCE FINDIK TOPLARKEN ORMANA YUVARLANDI, AFAD KURTARDI

06.08.2019 17:48

DÜZCE'de, fındık toplarken ormanlık alana yuvarlanan Irak uyruklu fındık işçisi Abdullah Hamid (17), AFAD ekipleri tarafından kurtarıldı. Oğlunun bulunduğunu gören babası gözyaşlarına hakim olamadı. Olay öğle saatlerinde Düzce Fındıklıaksu Köyü'nde meydana geldi. Fındık bahçesinde fındık toplayan Irak uyruklu Abdullah Hamid dengesini kaybederek yokuş aşağı olan fındık bahçesinde yuvarlandı. Tutunamayan Abdullah Hamid daha sonra ormanlık alana düştü. Çocuğunun düştüğünü gören baba İmmad Hamid (43) durumu hemen güvenlik ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen 112 Acil, AFAD ve jandarma ekipleri, ormanlık alana düşen çocuğu aramaya başladı. Yapılan aramalar sonucunda Abdullah Hamid ormanda bulundu. Oğlunun bulunduğunu gören baba, kurtarma ekiplerine teşekkür ederek gözyaşlarına hakim olamadı. Ambulansta sağlık kontrolü yapılan Abdullah Hamid'in herhangi bir yarasının olmadığı görüldü.

Kaynak: DHA