DÜZCE Fabrikada halaylı doğum günü kutlayan 15 kişiye para cezası
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Düzce, Güncel

DÜZCE Fabrikada halaylı doğum günü kutlayan 15 kişiye para cezası

Fabrikada halaylı doğum günü kutlayan 15 kişiye para cezasıDÜZCE'de bulunan bir tekstil fabrikasında, işçiler patronlarının doğum gününü halay çekerek kutladı.

22.04.2020 14:16 | Son Güncelleme: 22.04.2020 14:20
DÜZCE Fabrikada halaylı doğum günü kutlayan 15 kişiye para cezası

Fabrikada halaylı doğum günü kutlayan 15 kişiye para cezası

DÜZCE'de bulunan bir tekstil fabrikasında, işçiler patronlarının doğum gününü halay çekerek kutladı. Fotoğrafların sosyal medyada yayınlanması üzerine işçilere koronavirüs tedbirlerine aykırı davrandıkları için 3 bin 150'şer lira ceza kesildi.

Gölyaka Sapağı'nda bulunan tekstil fabrikasında çalışan işçiler, patronları Serkan Ö. için doğum günü partisi düzenlendi. Fabrikanın üretim sahasında gerçekleştirilen partide, işçiler halay çekip, oyun havası eşliğinde oynadı. Çekilen fotoğrafları da sosyal medya hesaplarında paylaştı.

Düzce İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, sosyal medyadaki fotoğraflar üzerine harekete geçerek partiye katılan 15 kişiye, koronavirüs tedbirleri kapsamında Düzce İl Hıfzıssıhha Kurulu'nca alınan kararlara aykırı hareket ettikleri gerekçesiyle 3 bin 150'şer lira para cezası verdi.

DÜZCE Fabrikada halaylı doğum günü kutlayan 15 kişiye para cezası

Kaynak: DHA

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