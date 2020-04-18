DÜZCE Evinde kalınca terasta bisiklet kullandı Evinde kalınca terasta bisiklet kullandıDÜZCE'de, polis drone ile koronavirüs tedbirlerine uyulup uyulmadığını kontrol ederken, evinde kalan kişinin terasında bisiklet kullandığı görüntülendi.

Evinde kalınca terasta bisiklet kullandı

DÜZCE'de, polis drone ile koronavirüs tedbirlerine uyulup uyulmadığını kontrol ederken, evinde kalan kişinin terasında bisiklet kullandığı görüntülendi. Düzce İl Emniyet Müdürlüğü koronavirüs tedbirleri kapsamında drone ile havadan kontrolde bulundu. Düzce'yi havadan gözetleyen polis, kurallara uyulup uyulmadığını kontrol etti. Bu sırada, Uzunmustafa Mahallesi'nde apartmanın terasında bisiklet kullanan kişi görüldü. Geniş olan terasta bisiklet kullanan kişinin 'evde kal' çağrılarına uyduğu düşünüldü.

Kaynak: DHA