Düzce Eşinin Aracını Sıkıştırdı 5 Yaralı

Eşinin aracını sıkıştırdı 5 yaralı

Düzce'de, iddiaya göre eşinin kullandığı otomobili şaka yapmak için sıkıştıran kişi kazaya neden oldu. Gülcan Baş'ın kontrolünü kaybettiği otomobil önündeki araca çarptı. Kazada 5 kişi yaralanırken, kazaya neden olan koca ise aracıyla olay yerinden kaçtı.

Kaza dün gece saatlerinde, D-655 Karayolu Konuralp mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, Barış Baş Akçakoca istikametine giden eşi Gülcan Baş idaresindeki 68 HF 606 plakalı otomobili görünce sıkıştırmaya başladı. Panikleyen Gülcan Baş, önünde ilerleyen Mesut Yoldaş idaresindeki 81 DH 447 plakalı otomobile arkadan çarptı. Gülcan Baş'ın kontrolünü kaybettiği araç yol kenarındaki elektrik direğine çarptıktan sonra takla atarken, diğer araç ise dere yatağına uçtu. Kazada Gülcan Baş ve yanındaki arkadaşı Emel Genç ile diğer aracın sürücüsü Mesut Yoldaş,eşi Büşra Yoldaş ve 8 aylık bebekleri Ayşe Zehra Yoldaş yaralandı. Yaralılar 112 Acil ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Düzce Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.Kazayla ilgili olarak soruşturma başlatılırken, Barış Baş ise olay yerinden kaçtı. Barış Baş'ın eşine şaka yapmaya çalıştığı iddia edildi. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.