Düzce Elektrik Kontağı Prefabrik Evi Yaktı

Düzce'de, elektrik kontağından çıkan yangında prefabrik ev yandı.

Yangın, gece saatlerinde Ağa Mahallesi 1956 Sokak'ta meydana geldi. Engin Gün'e ait prefabrik evde elektrik kontağı sonucu yangın çıktı. Yangında prefabrik evin iç kısmı tamamen yandı. Çevredekilerin haber vermesi ile olay yerine gelen itfaiye, yangını kısa sürede söndürdü. Yangın sonrası evde bulunan eşyalar dışarı çıkarıldı.

Mahalle sakinlerinin evde çocukların olabileceğini söylemesi üzerine polis ve itfaiye ekipleri ev içerisinde mahsur kalan olup olmadığını kontrol etti. Evde mahsur kalan kimse olmadığı anlaşıldı. Bazı kişiler evin çatısından çıkan dumanları görünce çatının iç kısmının yandığını düşünerek çatıya çıkmaya çalıştı. Çatıya çıkan kişi düşme tehlikesi yaşarken, çatının kaplama kısmını kırarak alev olup olmadığına baktı. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: DHA