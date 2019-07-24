DÜZCE DRONE İLE YAYA ÖNCELİĞİ DENETİMİ YAPILDI

DÜZCE İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri drone destekli yaya öncelikli trafik denetimi yaptı. Denetimlerde 11 araca ceza kesildi.

Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil Şubesi ekipleri ve İnsansız Hava Araçları Şubesi tarafından ortaklaşa olarak yaya öncelikli trafik denetimi yapıldı. İstanbul Caddesi ve Bolu Caddesi üzerinde 45 dakika boyunca yapılan denetimlerde yayalara yol vermediği tespit edilen 11 araca toplam 5 bin 368 lira cezai işlem uygulandı.

Kaynak: DHA