Düzce Drift Atan İki Aracın Sürücüsüne 10 Bin Lira Ceza

Düzce'nin Yığılca ilçesinde, drift atan 2 araç sürücüsüne 10 bin lira para cezası uygulandı.

Yığılca'da drift atan iki sürücü vatandaşlar tarafından polis ekiplerine ihbar edildi. Polis ekiplerinin yaptığı Mobese incelemeleri sonucunda Hebeler mevkiinden Yığılca Entegre Hastanesi istikametine gelerek hastane önünde drift atan araçlardan 14 GG 259 plakalı araç sahibi Şenol Taşçan'a Karayolları Trafik Kanunu'nun ilgili maddeleri gereğince 5 bin 10 lira cezai işlem uygulandı, ayrıca sürücünün belgesi 60 gün süre ile iptal edildi. Araç ise 60 gün süreyle trafikten men edildi. Yapılan kamera incelemelerinde aynı mevkide drift attığı görülen 14 EY 172 plakalı araç sahibi Hasan Göçen'e de yine aynı şekilde 5 bin 10 lira cezai işlem uygulandı. Bu araç sahibinin de ehliyetine 60 gün el konulurken, araç ise 60 gün trafikten men edildi. Her iki aracın drift görüntüleri de Mobese kameralarına yansıdı.