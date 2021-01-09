DÜZCE -Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'de sokaklar sakin
09.01.2021 13:17 | Son Güncelleme: 09.01.2021 13:22
Düzce Düzce'de kısıtlamadan muaf ve görevli olanlar nedeniyle trafikte az sayıda araç bulunduğu görüldü.
Düzce
Düzce'de kısıtlamadan muaf ve görevli olanlar nedeniyle trafikte az sayıda araç bulunduğu görüldü.
Vatandaşların büyük oranda kısıtlamaya uymasıyla kentin en işlek noktalarından Anıtpark Meydanı, İstanbul Caddesi, Spor Sokak ve Belediye Meydanı'nda sakinlik hakim oldu.
Polis ekipleri, kent merkezinde denetimlerini sürdürüyor.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Ürer