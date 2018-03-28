Düzce Depremle Uyandı

DÜZCE(İHA) – Düzce'de sabah saatlerinde merkez üssü Gölyaka İlçesi İçmeler Köyü olan 3 deprem meydana geldi.

Boğaziçi Üniversitesi. Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü verilerine göre Düzce'de Gölyaka ilçesi İçmeler Köyü merkez üssü olan 3 deprem meydana geldi. İlk deprem 08.15 sıralarında 6 kilometre derinlikte 2.7 şiddetinde yaşandı. Hemen ardından 3.1 ve 3.5 şiddetinde depremler meydana geldi. - DÜZCE