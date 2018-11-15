Düzce Depreminin Yıl Dönümünde Öğrencilere Deprem Anlatıldı

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Dairesi Başkanlığı tarafından 12 Kasım 1999 yılında meydana gelen Düzce depreminin yıl dönümünde Çerkezköy ilçesinde öğrencilere simülasyon tırında eğitim verildi.

12 Kasım Pazartesi gününden 16 Kasım Cuma gününe dek sürecek olan deprem eğitimi, Çerkezköy ilçesinde Yunus Emre İlkokulu, Nurullah Narin Ortaokulu ve Halit Narin Endüstri Meslek Lisesi öğrencilerine yönelik olarak verilecek. Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Daire Başkanlığı tarafından deprem simülasyonlarının gerçekleştirildiği tırda, öğrencilere deprem anında neler yapmaları gerektiği anlatıldı.

Öğrencilerin yoğun ilgi gösterdiği eğitimlerde, Düzce depreminde hayatını kaybedenler de anıldı. Simülasyon eğitiminde ağırlıklı olarak öğrencilere hayat üçgeni olarak bilinen çök, kapan, tutun pozisyonu öğretildi. Bu sayede olası hayat kayıplarının önlenebileceği ve deprem anında panik yapılmaması gerektiği anlatıldı. Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Dairesi Başkanlığı görevlileri, eğitimin ardından öğrencilerin merak ettiği soruları da cevaplandırdı. - TEKİRDAĞ