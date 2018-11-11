Düzce Depreminin 19. Yılı

DÜZCE(İHA) – Düzce Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifi Başkanı Ertan Taşlı Düzce Depreminin Yıldönümü nedeniyle yayınladığı mesajında "Deprem gerçeği ile yaşamayı öğrenmemizi, gelecekte de bu tür felaketlerin yaşanma ihtimali göz önünde bulundurulmalıdır" dedi.

Başkan Ertan Taşlı mesajında, "Düzce'de 19 yıl önce yaşanan 7,2 büyüklüğündeki depremin, Türkiye'nin yaşadığı en acı felaketlerden biridir. Asrın felaketi olarak bilinen bu büyük deprem sonrasında devletimiz ve milletimiz, birlik ve beraberlik içinde hareket etmiş yaraların sarılması için var gücüyle gayret göstermiştir. Ülkemizin dünyanın en önemli deprem kuşaklarından birinin üzerinde bulunuyor olması, deprem gerçeği ile yaşamayı öğrenmemizi, gelecekte de bu tür felaketlerin yaşanma ihtimali göz önünde bulundurulmalıdır. Önemli olan doğal afetlere karşı hazırlıklı olmak ve bu afetlerde can kaybının olmamasıdır. Bu vesile ile 12 Kasım 1999 depreminin yıl dönümünde, böyle bir acının ilimizde ve ülkemizde bir daha yaşanmamasını temenni ediyor, depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı ve sabırlar diliyorum" ifadelerinde bulundu. - DÜZCE