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Düzce depreminde ön değerlendirme raporu yayınlandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Düzce depreminde ön değerlendirme raporu yayınlandı

DÜZCE (İHA) – Afet ve Acil Durum Başkanlığı Düzce'de meydana gelen deprem sonrasında ön değerlendirme raporunu yayınladı.

DÜZCE (İHA) - DÜZCE (İHA) – Afet ve Acil Durum Başkanlığı Düzce'de meydana gelen deprem sonrasında ön değerlendirme raporunu yayınladı. Depremin ardından 3 artçı depremin daha meydana geldiği belirtilen raporda, depremin 4.9 saniye sürdüğü belirtildi.

Düzce'de saatler 15.40'ı gösterdiğinde Kandilli rasathanesine göre 5.3, AFAD'a göre ise 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin ardından binlerce vatandaş sokaklara akın ederken, Adet ve Acil Durum Başkanlığı depremin ön değerlendirme raporunu hazırladı. Buna göre yerin 18.29 kilometre derininde meydana gelen depremin, en yakın yerlerim birimi olan Düzce merkeze bağlı Islahiye köyü olduğu belirtildi. Ana şoktan itibaren saat 16.37'ye kadar geçen zaman içerisinde 1.5 ila 4.3 arasında değişen 3 artçı deprem daha kayıt altına alındı. Depremin belirgin süresi ise 4.91 saniye olarak hesaplandı. - DÜZCE

Düzce depreminde ön değerlendirme raporu yayınlandı

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