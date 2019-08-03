DÜZCE DENİZİN TEMİZ OLDUĞUNU GÖSTERMEK İÇİN DENİZE GİRDİ

DÜZCE'nin Akçakoca ilçesinde, selin ardından denizin temiz olmadığı iddiası üzerine MHP Düzce Milletvekili Ümit Yılmaz, denize girerek vatandaşların denize rahatça girebileceğini söyledi. Düzce'de yaşanan sel özellikle yaz aylarında deniz turizmi ile ünlü olan Akçakoca'nın turizmine balta vurdu. Sel ve su baskınları nedeniyle telef olan hayvanların oluşturduğu mikrop ve selin sürüklediği çöplerin Karadeniz'e dökülmesi ile ilk günlerde denize girmenin yasak olduğu bildirildi. Ancak daha sonra yapılan su analizlerinde deniz suyu kalitesinin denize girmek için yeterli olduğu ve insan sağlığını etkilemeyeceği duyurusu yapıldı. Kurban Bayramı tatili için Akçakoca'da rezervasyon yaptıran birçok tatilci rezervasyonlarını iptal ettirdi. Bunun yanında hafta sonu tatilcilerinin de denize girme oranlarında azalma gözlendi. MHP Düzce Milletvekili Ümit Yılmaz, Akçakoca'da turizm sezonunun sönük geçmemesi için denize girdi. Denizde yüzen Yılmaz, yaptığı açıklamada, Kesinlikle Akçakoca denizi kirli değil. Görüyorsunuz bizde çok rahatlıkla denize girebiliyoruz. Vatandaşlarımız da gelip çok rahat denize girebilirler. Akçakoca mavi ile yeşilin kucak kucağa geçtiği, Batı Karadeniz'in en güzel günbatımı izleyebileceğiniz bir şehir. Balığın en tazesini yiyeceğiniz, piknik yapabileceğiniz bir alandır. Düzce'nin diğer turizm merkezleriyle çok yakındır. Bütün vatandaşlarımıza, bütün dünya insanlarını Akçakoca'ya davet ediyoruz ve haydi Akçakoca'ya diyoruz. 3 sahilimiz mavi bayraklı. Akçakoca'nın bir başka özelliği ise Türkiye'de ilk mavi bayrak alan plajlarının olmasıdır. En büyük avantaj Ankara ve İstanbul'dan araçla 1 yada 2 saatte gelebileceğiniz deniz noktası. Ankara'nın deniz, İstanbul'un ise sayfiye alanı diyebiliriz.ö dedi.

SU ANALİZLERİ YAPILDI

Yılmaz, deniz suyu analizlerinin yapıldığını ve tatilcilerin ilçede konaklama sorunu yaşamayacağını ifade ederek, Konaklama ile ilgili olarak otellerimiz var, 4 yıldızlı, 3 yıldızlı. Bunun yanı sıra pansiyon imkanları oldukça müsait. Gelmek isteyen vatandaşlarımızın konaklamadan yana sıkıntıları olmasın. Her zaman konaklamak için Akçakoca insanının misafirperverliğinden faydalanabilirler. Ne koku ne kirlilik var denizde. Bir dönem aşırı yağışlardan dolayı deniz bulanıktı ama 2 gün içinde geçti ve şuanda çok rahatlıkla denize girilebilir. Su analizleri de yapıldı. Denize girilmesine hiçbir sakınca yok.ö diye konuştu.

Kaynak: DHA