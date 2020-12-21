Düzce'den yurt dışına 3 milyon 966 bin 623 kilogram ürün
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Düzce'den yurt dışına 3 milyon 966 bin 623 kilogram ürün

21.12.2020 10:34 | Son Güncelleme: 21.12.2020 10:38
Düzce'den yurt dışına 3 milyon 966 bin 623 kilogram ürün

DÜZCE (İHA) – Düzce il Tarım ve Orman Müdürlüğü Kasım ayı verilerine göre kentten 3 milyon 966 bin 623 kilogram ürün yurt dışına gönderildi.

DÜZCE (İHA) – Düzce il Tarım ve Orman Müdürlüğü Kasım ayı verilerine göre kentten 3 milyon 966 bin 623 kilogram ürün yurt dışına gönderildi.

Düzce'de faaliyette bulunan işletmeler yurt dışına ürün ihracat etmeye devam ediyor. Bu kapsamda Düzce Tarım ve Orman İl Müdürlüğü Kasım ayı verilerine göre, 1 milyon 268 bin 734 kilogram gıda maddesi ve 1 milyon 664 bin 479 kilogram orman ürünleri olmak üzere toplam 3 milyon 966 bin 623 kilogram ürün yurt dışına gönderildi.

Ayrıca 400 adet süs bitkisi için 4 adet ihracat sertifikası düzenlendi. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 21.12.2020 10:39:28. #1.14#
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