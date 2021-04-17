Düzce'den yılın ilk çeyreğinde AB ülkelerine fındık ihracatı hız kesmedi
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Düzce'den yılın ilk çeyreğinde AB ülkelerine fındık ihracatı hız kesmedi

Düzce'den yılın ilk çeyreğinde AB ülkelerine fındık ihracatı hız kesmedi
Anadolu Ajansı / Ömer Ürer - Haberler | Güncel

Düzce'den Avrupa Birliği (AB) ülkelerine yılın ilk çeyreğinde yaklaşık 6 bin 600 ton fındık gönderildi.

Düzce'den Avrupa Birliği (AB) ülkelerine yılın ilk çeyreğinde yaklaşık 6 bin 600 ton fındık gönderildi.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, fındık üretimi ve ihracatında önemli bir yere sahip Düzce, 2020'de 18 bin 596 ton işlenmiş iç fındık ihracatı gerçekleştirdi.

Kentte, hasadı geçen yılın eylül ayında sona eren mahsul, piyasaya inmeye devam ediyor.

Bu yılın ocak, şubat ve mart döneminde kentten AB ülkelerine yaklaşık 6 bin 600 ton fındık ihracatı yapıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İl Tarım ve Orman Müdürü Necdet Çiçek, "Kentte ihracatın büyük bir bölümü işlenmiş fındık olarak kayıtlarımıza geçti. Ürün halen pazara inmeye devam ediyor." ifadesini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Ürer

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