Düzce'den Ocak ayında 2 bin tondan fazla fındık ihraç edildi - Haberler
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Düzce'den Ocak ayında 2 bin tondan fazla fındık ihraç edildi

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi
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Düzce'den Ocak ayında 2 bin tondan fazla fındık ihraç edildi

DÜZCE(İHA) – Düzce'den Ocak ayında Avrupa Birliği ülkelerine Ocak ayında 2 bin 415 ton 812 kilo fındık ihracatı yapıldı.

DÜZCE (İHA) - DÜZCE(İHA) – Düzce'den Ocak ayında Avrupa Birliği ülkelerine Ocak ayında 2 bin 415 ton 812 kilo fındık ihracatı yapıldı.

Fındık üretiminin önemli merkezlerden biri olan Düzce'den Avrupa Birliğine bağlı ülkelere fındık ihracatı devam ediyor. 2022 yılının Ocak ayında da 2 bin 415 ton 812 kilogram iç fındık ihracatı gerçekleştirildi.

Fındık haricinde Düzce'den bin 116 ton 392 kilogram diğer gıda maddeleri, bin 812 ton 483 kilogram orman ürünü ihracatı yapıldı.

Düzce'de 2021 yılında AB ülkelerine 19 bin 467 ton 486 kilogram iç fındık ihracatı gerçekleşmişti. - DÜZCE

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi

Avrupa Birliği, Fındık, Düzce, Ocak, Ekonomi, Haberler

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