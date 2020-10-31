Düzce'den Kızılay ekipleri yola çıktı
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Düzce'den Kızılay ekipleri yola çıktı

31.10.2020 00:57 | Son Güncelleme: 31.10.2020 01:02
Düzce'den Kızılay ekipleri yola çıktı

İzmir'de meydana gelen deprem sonrasında Düzce'de bulunan Türk Kızılay Batı Karadeniz Afet Yönetim Merkezi deprem bölgesinde 1'i Mobil mutfak olmak üzere 3 araç ve 7 personel ile 5 bin kişilik battaniye gönderildi.

İzmir'de meydana gelen deprem sonrasında Düzce'de bulunan Türk Kızılay Batı Karadeniz Afet Yönetim Merkezi deprem bölgesinde 1'i Mobil mutfak olmak üzere 3 araç ve 7 personel ile 5 bin kişilik battaniye gönderildi.

İzmir'de meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremin ardından Türk Kızılay ekipleri harekete geçti. Ankara'da kriz merkezi oluşturulurken, bölgeye ilk etapta 30 bin kişilik yardım malzemesi ulaştırıldı. Türk Kızılay Batı Karadeniz Afet Yönetim Merkezi de deprem bölgesine ilk etapta 1 ikram aracı 1 mobil mutfak ve 1 yardım malzemelerinin yüklü olduğu tırı gönderdi. Tırların içerisinde 330 KW'lık bir jeneratör, günlük 15 bin kişilik yemek çıkarabilecek tüm malzemeler, 5 bin kişilik battaniye ile yemek malzemeleri yer alıyor.

Türk Kızılayı Düzce Şube Başkanı Halil Aydın deprem bölgesi İzmir'e yakın olan şubelerin ilk etapta ulaştığını, Düzce'den de 3 araç ve 7 personelin bölgeye hareket ettiğini dile getirdi. Aydın, "Öncelikle milletimizin başı sağ olsun. Oradaki vatandaşlarımıza geçmiş olsun. Afet olur olmaz çalışmalar yaptık. 1 ikram aracımız, 1 mobil mutfağımız ve 1 yardım aracımız bölgeye gönderdik. 3 aracımız hemen yola çıktı. Bölgede ihtiyaç olan malzemelerden battaniye, gıda malzemesi, muhtelif gıda malzemesi, kurban bağışlarından hazırlanan konserve etlerimiz ile birlikte 330 KW'lık bir jeneratör gönderdik. İlk andan itibaren Kızılay olarak bölgedeydik. Düzce'den gönderdiğimiz yardımlarımız bölgeye ulaşacaktır ve oradaki vatandaşlarımıza dağıtımı yapılacaktır. Araçlarımız şu anda yolda. Planlanandan kısa sürede olup ihtiyaç sahiplerinin yanında olacağız" dedi.

Türk Kızılay Genel Merkezi'nde kurulan Kriz merkezinden alınan bilgilere göre Ankara, Düzce, İstanbul, Adana, İzmir ve Denizli Bölge merkezlerinden 5 ikram aracı, 3 öncü ekip, 4 mobil mutfak ile 15 yardım tırı olmak üzere toplam 27 araçlık ilk etap yardım malzemeleri bölgeye gönderildi. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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