Düzce'den kısa kısa

DÜZCE (AA) - Düzce'de 1-7 Mart Deprem Haftası nedeniyle "Deprem Anı ve Tahliye Tatbikatı" gerçekleştirildi.

Öğrencileri bilinçlendirmek için bütün okullarda eş zamanlı yapılan tatbikata, Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri de katıldı.

Ekipler bina tahliyesinin ardından dışarı çıkan öğrencilere, yangın söndürme tekniklerini uygulamalı anlattı.

Genç Kariyer Akademisi sürüyor

Düzce Gençlik Merkezi tarafından kurulan Genç Kariyer Akademisi'nin 6'ncı hafta konuğu, Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü oldu.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü konferans salonunda düzenlenen programa katılan Özlü, gençlerle sanattan eğitime, spordan teknolojiye kadar hayata dair keyifli sohbet gerçekleştirdi.

Ak Parti'den Dünya Kadınlar Günü etkinliği

Düzce'nin çeşitli mahallelerinde oturan 200 kadın, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla kentin tarihi ve doğal güzelliklerini gezdi.

Ak Parti İl Kadın Kolları Başkanlığınca, kadınlara yönelik "Düzce'nin turizm değerlerini birlikte tanıyalım" etkinliği düzenlendi.

Bu kapsamda bir araya gelen kadınlar, AK Parti İl Kadın Kolları Başkanı Gönül Asuk öncülüğünde Yığılca Sarıkaya Mağarası, Katı Atık Tesisi, Konuralp Antik Tiyatro, Efteni Gölü ve Aydınpınar Şelalesi'ni gezdi.

AK Parti İl Teşkilatı, ilçe teşkilatları, ilçe ve belde başkanlarının da katıldığı etkinlik gün boyu sürdü.

Asuk, Düzce'yi gezerek birlikte vakit geçirme olanağı bulduklarını belirterek, tüm kadınların gününü kutladı.

AK Parti İl Başkanı Mustafa Keskin de kadınlar için çok güzel etkinlik olduğunu dile getirerek, "Dünya Kadınlar Günü'nü kutluyorum. İyi ki varlar. Allah hepsinden razı olsun." dedi.