Düzce'den kısa kısa

DÜZCE (AA) - Düzce'de toplu taşıma araçlarına yönelik kış lastiği denetimi gerçekleştirildi.

Düzce Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, 1 Aralık'ta getirilen kış lastiği takma zorunluluğu nedeniyle şehir içi toplu taşımacılık yapan araçları denetledi.

Ekipler, lastik kalınlığı 4 milimetreden ince olan otobüslere cezai işlem uyguladı.

Bilek güreşi müsabakaları yapıldı

Düzce'de okul spor yarışmaları kapsamında Bilek Güreşi İl Birinciliği müsabakaları yapıldı.

Gençlik Merkezi'nde gençler A-B ve yıldızlar kız-erkek kategorilerinde gerçekleştirilen müsabakalara 130 sporcu katıldı.

Düzce Gençlik Merkezi Müdürü Samet İnce, dereceye girerek gruplara katılma hakkı kazanan sporculara ödüllerini takdim etti.

Yeni noktalara modern pazar yeri kurulacak

Düzce Belediyesince kentin farklı noktalarına 5 yeni pazar yeri kurulacak.

Belediyeden yapılan açıklamada, kentte kalabalık nüfusa sahip Hamidiye, Aziziye, Fevzi Çakmak mahalleleri ile Bahçeşehir ve Konuralp bölgelerindeki pazar yerlerinin yenileneceği belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü, bugün pazar esnafıyla bir araya geldiklerini belirterek, "Yeni ve modern pazar yerlerine yönelik durum değerlendirmesinde bulunduk. Onların taleplerini değerlendirdik. Hazırlıklarımızı tamamlayıp kısa süre içerisinde proje çalışmalarımıza başlayacağız. Şehrimizin önemli sorununu daha çözmek için kararlıyız." dedi.