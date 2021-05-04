Düzce'den kısa kısa

Düzce Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi'nin düzenlediği Popüler Bilim Seminerleri'nin (PBS) 33. sayısında "Matematiksel Modelleme: Oksijen-Plankton Sistemi" konusu ele alındı.

Düzce Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi'nin düzenlediği Popüler Bilim Seminerleri'nin (PBS) 33. sayısında "Matematiksel Modelleme: Oksijen-Plankton Sistemi" konusu ele alındı.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, moderatörlüğünü Düzce Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Fuat Usta'nın yaptığı seminerde, Amasya Üniversitesi Matematik Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Yadigar Şekerci Fırat, bilgi ve deneyimlerini katılımcılarla paylaştı.

Fırat, geliştirdiği matematiksel modellemeyle küresel sıcaklık artışı ve iklim değişikliğinin gelecekteki etkilerini ortaya koymaya çalıştıklarını söyledi.

Matematiksel modelin, bir işlemi veya olayı matematiksel terimlerle açıklayan bir formüller dizisi olduğunu vurgulayan Fırat, "Yani gerçek dünyayı matematiksel eşitliklerle tarif etmeyi amaçlar." dedi.

Gerçek dünyanın deneysel olarak ele alınmasında zorlukların olduğu her durumda, sistemlerin nasıl davranacağını ön görebilmek amacıyla matematiksel modellemeye başvurulduğunu bildiren Fırat, "Örneğin; bir modelin simülasyon olarak kullanılabilmesi için gerçeği olabildiğince yakın şekilde temsil etmelidir. Bu nedenle bir modelin simülasyon işleminde kullanılmadan önce güvenirliliğinin sağlanması mutlak zorunluluktur. Bunun için de bu modelin gerçek olaylarla doğrulanması gerekmektedir." ifadelerini kullandı.

Fırat, plankton hakkında da katılımcılara bilgi verdi.

Olimpiyat Kavşağı'na sinyalizasyon sayacı kuruldu

Düzce'de Elektronik Denetleme Sistemi'yle (EDS) ilgili gelen şikayetler üzerine D-100 kara yolundaki Olimpiyat Kavşağı'na sinyalizasyon sayacı kuruldu.

Trafik akışının kontrolü, ulaşımın iyileştirilmesi ve kent yaşantısının kurallara uygun hale getirilmesi amacıyla kentin çeşitli noktalarına yerleştirilen ancak zaman zaman sürücüler tarafından şikayet konusu olan Elektronik Denetleme Sistemi (EDS) için ilk somut adım atıldı.

"Kırmızı ışık, "ortalama hız, "park yasağı" ve "ters yön" gibi trafik ihlallerin tespit edilmesini sağlayan EDS sistemiyle ilgili kent merkezinde en fazla şikayetin alındığı Olimpiyat Kavşağı'na, Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü'nün talimatıyla sinyalizasyon sayacı kuruldu.

Bu sayede sürücülerin yaptığı kırmızı ışık ihlallerinin en aza indirilmesi amaçlanıyor. Daha önce yeşil ışıktan kırmızıya geçiş zamanını hesaplayamayan birçok sürücüye ışık ihlaline bağlı kesilen cezalara çözüm odaklı kurulan sinyalizasyon sayacı ile sürücüler, kırmızı ışığın ne zaman yanacağını hesaplayacak ve büyük ölçüde kural ihlalinin önüne geçilmiş olacak.

EDS sistemini kuran firma yetkilileri, İl Emniyet Müdürlüğü ve ilgili odaların temsilcileriyle bir araya gelen Özlü, sinyalizasyon sayacına ilişkin bilgiler verdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cem Ali Kuş