Düzce'den kısa kısa
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Düzce'den kısa kısa

Düzce'den kısa kısa
Anadolu Ajansı / Cem Ali Kuş - Haberler | Güncel

Düzce Üniversitesinde "Yeni Bakış Açısıyla Akıcı İngilizce Konuşun" çevrim içi konferansı düzenlendi.

Düzce Üniversitesinde "Yeni Bakış Açısıyla Akıcı İngilizce Konuşun" çevrim içi konferansı düzenlendi.

İş Dünyasında Kadın Topluluğu'nca YouTube üzerinden gerçekleştirilen etkinlikte, öğrenciler ve İngilizce gelişimine katkı sağlamak isteyen katılımcılarla bir araya gelen Online İngilizce Koçu Funda İydir, akıcı konuşmayla ilgili bilgi verdi.

Öğrencilere ABD'ye gittiğinde tek kelime İngilizce bilmediğini söyleyen İydir, dil öğrenmekten çekinilmemesi gerektiğini vurguladı.

Katılımcılara İngilizce ile ilgili sorular yönelten İydir, kişilerin konuşarak ve kendisini dinleyerek İngilizceyi öğrenmelerini tavsiye etti.

İçme suyu regülatörlerinde çalışma yürütülüyor

Düzce'de Uğur Suyu üzerindeki içme suyu regülatöründe ikinci etap çalışmasına başlandı.

Düzce Belediyesi Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, Beyköy beldesinde yoğun yağış, sel ve taşkınlardan dolayı su regülatörlerinde düzenli olarak temizleme ve tadilat çalışması yürütüyor.

Uğur suyu üzerindeki içme suyu regülatöründe de ikinci etap çalışmasına başlandı.

Yeni mazgallar montajlayan ekipler, suyla gelen kum, yaprak ve taş gibi atıkların tutma kalitesini artırdı.

Yetkililer, çalışmalardan ötürü su kesintisi yaşanmayacağını bildirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cem Ali Kuş

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