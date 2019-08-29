Düzce'den kısa kısa

29.08.2019 09:50

Düzce Belediyesi tarafından İstanbul Caddesi'nde düzenleme yapıldığı bildirildi.

Belediyeden yapılan açıklamada, Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü'nün geçtiğimiz günlerde duyurduğu İstanbul Caddesi'nin yeniden düzenlenmesi projesi kapsamında ilk adımın atıldığı belirtildi.

Fen İşleri Müdürlüğü bünyesinde kurulan özel ekibin 15 Temmuz Şehitler Parkı'nda bulunan tramvay hangarı önünden itibaren rayların sökülme işlemi için çalıştığı aktarılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Cadde için hazırlanan yeni projede Doğu-Batı yönünde araç parkı, trafik akışı ve bisiklet yolu olarak tasarlanan çalışmalar kapsamında ilk olarak kullanım dışı kalan raylar kaldırılıyor. İstanbul Caddesi üzerinde kurulan tramvay hattı ve ekipmanlarının kullanım dışı kalması sebebiyle, cadde üzerindeki işleyiş için hazırlanan yeni proje kapsamında Doğu-Batı yönünde bir şerit araç parkı, bir şerit araç trafik akışı ve bir şerit de bisiklet kullanıcılarını tahsis olacak şekilde yeniden düzenlenecektir. Bu kapsamda başlatılan çalışmalar ile tramvay hattı için döşenen rayların söküm işlemi hangar mevkisinden başlatılmıştır."

Vatandaşın talebi hızlıca karşılanıyor

Düzce Belediyesi tarafından Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler, Düzce Belediyesi Whatsapp İhbar Hattına gelen talep ve şikayetlere anında müdahale ediyor.

Belediyeden yapılan açıklamada, Kalıcı Konutlar Bölgesi'nde yaşayan engelli vatandaşın rampa talebinin Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekiplerce karşılandığı belirtildi.

Kaynak: AA