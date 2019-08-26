Düzce'den kısa kısa

26.08.2019 15:02

Düzce Belediyesi tarafından 5 aylık süreçte belediyede uygulanan disiplin tedbirlerinin 'yarı yarıya' tasarruf sağladığı bildirildi.

Belediyeden yapılan açıklamada, Faruk Özlü'nün belediye başkanlığı görevine başladığı 1 Nisan 2019 tarihi itibarıyla uygulanmaya başlanan Mali Disiplin Tedbirleri'nin sonuçlarını vermeye başladığı belirtildi.

Konuyla ilgili 21 maddelik genelge düzenlendiği ve buna uygun şekilde kurumda harcamaların yarı yarıya azaltıldığı aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Tasarruflara ilişkin hazırlanan raporda, kuruma bağlı araçların mazot kullanımı 2018 yılı Nisan ayında 100 bin 860, Mayıs ayında 115 bin 196, Haziran ayında 111 bin 184 ve Temmuz ayında 121 bin 145 litre olmakla birlikte 4 aylık toplam mazot gideri 448 bin 386 litre olarak belirlendi. Buna karşılık kullanılan mazot miktarı 2019 yılı Nisan ayında 58 bin 740, Mayıs ayında 68 bin 381, Haziran ayında 43 bin 389 ve Temmuz 58 bin 822 olmak üzere 4 aylık toplam 229 bin 333 litre olarak açıklandı.

Buna göre 2018 yılı Nisan-Mayıs-Haziran-Temmuz aylarında yaklaşık toplam 450 bin litre mazot kullanılırken bu miktarın 2019 yılı aynı döneminde yarı yarıya azalarak yaklaşık toplam 230 bin litre olduğu raporlarda işlendi."

Açıklamada, kurum içi giderlerin asgari seviyeye çekilmesiyle başlatılan Mali Disiplin Tedbirleri ile harcama denetimlerinin artırılması, kurum öz kaynaklarının daha verimli değerlendirilmesi ve gelirlerin doğru yatırım ve hizmetlere aktarılmasının da önünün açıldığı aktarıldı.

Çocuk Kulübü'ne kayıtlar başladı

Düzce Belediyesi Çocuk Kulübü'ne kayıtların başladığı bildirildi.

Belediyeden yapılan açıklamada, 24 farklı kategoride hazırlanan eğitimler için ailelerin, 7-14 yaş aralığındaki çocuklarının kayıtlarını yaptırmaları istendi.

Açıklamada, Düzce Belediyesi Kapalı Pazaryeri ve Sosyal Yaşam Merkezinde hizmet veren Çocuk Kulübü'nde yeni dönem eğitim programının hazırlandığı ve Robotik Kodlama, Kendin Yap, Görsel Sanatlar, Mutfak Sanatları, Fiziksel Gelişim, Fen Bilimleri, Değerler Eğitimi, Sahne Sanatları, Zeka Oyunları, Gitar, Bağlama, Yan Flüt, Bateri, Piyano, Çocuk Korosu, Halk Dansları, İngilizce, Fransızca, Bale (4-6 Yaş) ve Anasınıfı (6 Yaş) şeklinde 24 farklı seçenekte eğitim verileceği kaydedildi.

Kursların hafta içi 16.00-18.00 ila 18.00-20.00 saatlerinde düzenleneceği ve öğrencilerin müsait oldukları saate göre ders programından seçim yapabileceği ifade edildi.

Kaynak: AA