Düzce'den İstanbul istikametine araç geçişlerine izin verilmeyecek - Haberler
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Düzce'den İstanbul istikametine araç geçişlerine izin verilmeyecek

Düzce'den İstanbul istikametine araç geçişlerine izin verilmeyecek
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Düzce Valisi Cevdet Atay, İstanbul'da devam eden yoğun kar yağışı sebebiyle Düzce'den İstanbul istikametine araç geçişine izin verilmeyeceğini duyurdu.

İSTANBUL (İHA) - Düzce Valisi Cevdet Atay, İstanbul'da devam eden yoğun kar yağışı sebebiyle Düzce'den İstanbul istikametine araç geçişine izin verilmeyeceğini duyurdu.

Türkiye genelinde hafta sonu itibarı ile devam eden kar yağışı neticesinde sürücüler zor anlar yaşadı. İstanbul'da devam eden yoğun kar yağışı sebebiyle de Düzce Valisi Cevdet Atay açıklama yaptı. Güvenli trafik sağlanana kadar Düzce'den İstanbul istikametine araç geçişlerine izin verilmeyeceğini açıklayan Vali Atay, vatandaşların mağdur olmaması için bu konuda uyardı.

(Enes Bektaş/İHA)

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

İstanbul, Tragger, Düzce, kar, 3. Sayfa, Güncel, Haber

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