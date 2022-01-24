Düzce'den İstanbul'a araç geçişine izin verilmiyor

İSTANBUL (AA) - Düzce Valisi Cevdet Atay, kar yağışı nedeniyle Düzce'den İstanbul yönüne giden araçların geçişine izin verilmeyeceğini duyurdu.

Vali Atay, sosyal medya hesabından yaptığı açıklama, İstanbul'da kar yağışının yoğun bir şekilde devam ettiğini belirtti.

Kentten İstanbul istikametine araç geçişine ikinci bir duyuruya kadar izin verilmeyeceğini aktaran Vali Atay, "Mağduriyetlerin yaşanmaması için İstanbul istikametine doğru yola çıkılmaması önemle rica olunur." ifadesini kullandı.