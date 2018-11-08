Düzce'den Cimer'e 5 Bin 265 Başvuru Yapıldı

Düzce Valiliği bünyesinde Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezine (CİMER) 2017 yılında 5 bin 265 başvuru yapıldığı bildirildi.

Düzce Valisi Zülkif Dağlı başkanlığında valilik toplantı salonunda düzenlenen toplantıda, İl Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü bünyesinde yürütülen CİMER çalışmaları hakkında bilgilendirme yapıldı.

Toplantı sonunda, şu veriler paylaşıldı:

"Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi'ne 2017 yılında 5 bin 265 başvuru ve Cumhurbaşkanlığı Halkla İlişkiler Başkanlığı'ndan e-posta yoluyla bin 227 başvuru olmak üzere toplam 6 bin 392 başvuru alınarak cevaplanmıştır. 2018 yılında ocak-ekim tarihleri arasında 4 bin 622 başvuru ve Cumhurbaşkanlığı Halkla İlişkiler Başkanlığından e-posta yoluyla 880 başvuru olmak üzere toplam 5 bin 502 başvuru alınmış ve cevaplandırılmak üzere ilgili kurumlara sistem üzerinden havale edilmiştir."

Yapılan açıklamada, CİMER'e ulaşımın "ALO 150" doğrudan Cumhurbaşkanlığı hattı üzerinden telefon yoluyla, CİMER Portal üzerinden internet yoluyla ve Valilik ana hizmet binasında hizmet vermekte olan CİMER Bürosuna şahsen yapıldığı ifade edildi.