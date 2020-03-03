Düzce'den Avrupa'ya gitmek için 1500 mülteci ayrıldı

03.03.2020 11:57 | Son Güncelleme: 03.03.2020 11:57

Düzce Valisi Dr. Zülkif Dağlı, 2 günde bin 500 mültecinin Düzce'den ayrıldığını söyledi. Vali Dağlı en çok Afgan uyruklu mültecilerin, Düzce'den ayrıldığını dile getirdi.



Türkiye'nin, Avrupa'ya gitmek isteyen mülteciler için sınır kapılarını açmasıyla birlikte başlayan göç devam ediyor. Bu kapsamda Düzce'den sınır kapısına hareket eden mülteci sayısı bin 500 oldu. Düzce'den en çok Afgan uyruklu mülteciler ayrılırken ikinci sırayı ise Irak'tan gelen mülteciler oluşturdu. Düzce Valisi Dr. Zülkif Dağlı, Düzce'den ayrılan mültecilerle ilgili olarak yaptığı açıklamada Düzce'de Suriyeli mültecilerin daha çok yerleşik hayata geçen ve ekonomik durumu iyi olan olan kesim olduğunu belirtti.



Düzce Valisi Dr. Zülkif Dağlı, göçmenlerin sınıra hareketiyle ilgili olarak yaptığı açıklamada; "Son 3 gündür ülkemizde yaşanan gelişmeleri hep birlikte takip ediyoruz. Şehitlerimiz oldu biliyorsunuz. Ardından sınır kapılarının açılması gündeme geldi. Burada şu anda 2 gündür bizden giden 1500 civarında mülteci var. Bizim normalde 11-12 bin yabancımız vardı. Göç İdaresi İl Müdürlüğü vasıtasıyla bunların takibini yapıyoruz. Şu anda kimler gitti diye bakacak olursak bu yaklaşık 1500 kişilik bir oran bizde. En fazla Afganlılar var aralarında. İkinci sırada Iraklılar var. Suriyeli bizde bu şekilde ortalıkta dolanan çok fazla yok bildiğiniz gibi. Onlar biraz daha yerleşik hayata geçen biraz daha hali vakti iyi olan kesim. Ama herkes tabii maalesef her gördüğü yabancı uyrukluyu Suriyeli gibi algılayabiliyor. Ama bu sözü edilen istihdamda, iş gücünde yer alanların çoğunluğu Afganlılar. Bunlarda da hızlı bir sirkülasyon var ve onları göndermeye de devam edeceğiz" diye konuştu.



Mültecilerin önümüzdeki günlerde de Düzce'den Avrupa'ya gitmek için sınır kapısında hareketleri devam edeceğinin beklendiği de öğrenildi. - DÜZCE

Kaynak: İHA