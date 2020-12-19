Düzce'den Avrupa'ya bin 63 ton iç fındık ihraç edildi
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Düzce'den Avrupa'ya bin 63 ton iç fındık ihraç edildi

19.12.2020 11:01 | Son Güncelleme: 19.12.2020 11:05
Düzce'den Avrupa'ya bin 63 ton iç fındık ihraç edildi

DÜZCE(İHA) – Düzce'den Avrupa Birliği üye ülkelerine Kasım ayında bin 63 ton fındık ihraç edildiğini bildirdi.

DÜZCE(İHA) – Düzce'den Avrupa Birliği üye ülkelerine Kasım ayında bin 63 ton fındık ihraç edildiğini bildirdi.

Fındık üretiminin önemli merkezlerinden birisi olan Düzce'den Avrupa Birliğine üye ülkelere fındık ihracatı devam ediyor. Düzce il Tarım ve Orman Müdürlüğü verilerine göre Kasım ayında Düzce'den bin 63 ton 410 kilo fındık ihracatı gerçekleşti bildirildi. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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