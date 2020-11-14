Düzce'den Avrupa'ya 559 ton iç fındık ihraç edildi
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Düzce'den Avrupa'ya 559 ton iç fındık ihraç edildi

14.11.2020 11:12 | Son Güncelleme: 14.11.2020 11:17
Düzce'den Avrupa'ya 559 ton iç fındık ihraç edildi

DÜZCE (İHA) – Düzce'den Avrupa Birliği üye ülkelerine Ekim ayında bin 556 ton fındık ihraç edildiğini bildirdi.

DÜZCE (İHA) – Düzce'den Avrupa Birliği üye ülkelerine Ekim ayında bin 556 ton fındık ihraç edildiğini bildirdi.

Fındık üretiminin önemli merkezlerinden olan Düzce'den Avrupa Birliğine üye ülkelere fındık ihracatı devam ediyor. Düzce il Tarım ve Orman Müdürlüğü verilerine göre Eylül ayında Düzce'den bin 559 ton 415 kilo fındık ihracatı gerçekleşti bildrildi. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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