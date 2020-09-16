Düzce'den AB ülkelerine fındık ihracatı Düzce'den Avrupa Birliği (AB) ülkelerine ağustos ayında 254 bin 900 kilogram fındık ihracatı yapıldı.

Düzce'den Avrupa Birliği (AB) ülkelerine ağustos ayında 254 bin 900 kilogram fındık ihracatı yapıldı.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamada, ağustos ayındaki tarımsal faaliyetlerin verileri paylaşıldı.

Ülke genelinde fındık üretimi ve ihracatı konusunda Düzce'nin önemli bir yere sahip olduğu vurgulanan açıklamada, kentin ağustos ayı ihracatının büyük bölümünü işlenmiş iç fındığın oluşturduğu belirtildi.

Kentte fındık hasadının sürdüğü ve yeni sezon ürününün pazara inmeye devam ettiği aktarılan açıklamada, "İlimizde işlenmiş iç fındık ihracatı devam etmektedir. İlimizdeki ihracatçı firmaların başvurusu üzerine ağustos ayı içinde ihraç edilen 254 bin 900 kilogram fındık ve ürünleri için 34 adet ihracat sertifikası düzenlenmiştir." denildi.

Kaynak: AA