Düzce'den AB ülkelerine fındık ihracatı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Düzce'den AB ülkelerine fındık ihracatı

Düzce'den Avrupa Birliği (AB) ülkelerine ağustos ayında 254 bin 900 kilogram fındık ihracatı yapıldı.

Düzce'den AB ülkelerine fındık ihracatı
16.09.2020 11:05 | Son Güncelleme: 16.09.2020 11:08

Düzce'den Avrupa Birliği (AB) ülkelerine ağustos ayında 254 bin 900 kilogram fındık ihracatı yapıldı.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamada, ağustos ayındaki tarımsal faaliyetlerin verileri paylaşıldı.

Ülke genelinde fındık üretimi ve ihracatı konusunda Düzce'nin önemli bir yere sahip olduğu vurgulanan açıklamada, kentin ağustos ayı ihracatının büyük bölümünü işlenmiş iç fındığın oluşturduğu belirtildi.

Kentte fındık hasadının sürdüğü ve yeni sezon ürününün pazara inmeye devam ettiği aktarılan açıklamada, "İlimizde işlenmiş iç fındık ihracatı devam etmektedir. İlimizdeki ihracatçı firmaların başvurusu üzerine ağustos ayı içinde ihraç edilen 254 bin 900 kilogram fındık ve ürünleri için 34 adet ihracat sertifikası düzenlenmiştir." denildi.

Kaynak: AA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Oruç Reis Donald Trump Muharrem İnce Selahattin Demirtaş Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Alişan Sezen Aksu Nihal Candan Tuna Kiremitçi
Spor Falcao Sergen Yalçın Malcolm Thomas Bülent Korkmaz Oghenekaro Etebo
Daha Fazla Kız Ateş Kaza Türk Lirası
Şu an buradasınız: Düzce'den AB ülkelerine fındık ihracatı - Düzce
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 16.9.2020 11:10:53. #1.14#
title