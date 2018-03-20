Düzce'den AB Ülkelerine Fındık İhracatı

Türkiye'deki fındık üretiminin yaklaşık yüzde 30'unu karşılayan Düzce'den, şubat ayında Avrupa Birliği (AB) ülkelerine yaklaşık bin 624 ton iç fındık ihracatı yapıldığı bildirildi.



Düzce Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, şubat ayındaki tarım faaliyetlerinin verileri paylaşıldı.



Ülke genelinde fındık üretimi ve ihracatı konusunda Düzce'nin önemli bir yere sahip olduğu vurgulanan açıklamada, şubat ayında ihracatın büyük bir bölümünü işlenmiş iç fındığın oluşturduğu belirtildi.



Kentte, fındık hasadının eylül ayında sona erdiği ve ürünün halen pazara inmeye devam ettiği aktarılan açıklamada, "Geçtiğimiz yılın ağustos ayından bu yana işlenmiş iç fındık ihracatı devam etmektedir. Müdürlük verilerine göre şubat ayında pazara inen üründen bin 624 ton işlenerek, iç fındık şeklinde AB ülkelerine ihraç edildi." ifadelerine yer verildi.